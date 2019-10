Femminile, Hovland: "La mia frase preferita? Forza Milan!"

Stine Hovland, difensore del Milan di Maurizio Ganz, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante 'Milan Weekly Podcast' : "Il derby è stato fantastico. Era il primo derby nella storia della Serie A Femminile. Stadio pieno, atmosfera fantastica ed un grande tifo. Ovviamente non è stato facile, è sempre difficile giocare i derby. Siamo contentissime di averlo vinto. Tre punti importantissimi. Il supporto dei tifosi era qualcosa di fantastico. Queste sono le partite che vogliamo vivere. Vogliamo lo stadio pieno e giocare match importanti come questo ogni settimana. Ci serve il supporto e spero che sempre più persone ci seguano. Siamo orgogliose ed onorate ad avere i migliori tifosi di Milano“.

Dove sei cresciuta? : “Sono cresciuta in un piccolo paese che si chiama Vadheim, con popolazione ad oggi di circa 200-250 persone. Il tempo non è sempre bello ed un posto tranquillo ma per noi è il nostro paradiso. Ho iniziato a giocare a calcio all’età di 6 anni. Mio fratello era la mia ispirazione, volevo essere come lui“.

Sul mondiale femminile: “Ero orgogliosa di rappresentare la mia nazione, è un sogno che si e’ avverato. C’erano un sacco di tifosi. Tutta questa esperienza è stata molto professionale, stadio di grandi dimensioni e con tifosi di altre nazioni. È stato fantastico“.

Cosa è successo al calcio femminile negli ultimi anni: “Il Mondiale ha dato una spinta importante. Spero che le persone si rendano conto del valore che c’è nel calcio femminile. Ci serve il sopporto da parte di tutti, abbiamo bisogno di tanto tifo ed aiuto perché insieme potremo crescere sia dentro che fuori al campo“.

Come ti sei sentita a Luglio quando hai firmato il contratto col Milan? : "È un sogno che si avvera rappresentare questo Club ed esserne una calciatrice. Il Milan vuole costruire una grande squadra femminile ed io ne voglio fare parte. Lavoriamo di continuo, passo dopo passo, abbiamo la giusta fame e vogliamo migliorare sempre. Dire di “sì” al Milan è stato molto facile, lo volevo. È stato molto bello, non rimpiango nulla. Sono molto contenta di aver accettato il Milan e del trasferimento, anche perché mi piace molto Milano e l’Italia. Non conoscevo benissimo il campionato italiano prima di venire ma so che è cresciuto cresciuto tanto nel giro di 1 anno e molti grandi club vogliono costruire squadre competitive. C’e’ una bella concorrenza e si vede che il calcio femminile è in evoluzione. Parlo Italiano sul campo e fuori cerco di imparare la lingua ogni giorno. La mia frase preferita? Forza Milan! Abbiamo tante ragazze straniere e le compagne italiane ci aiutano a tradurre ma voglio imparare la vostra lingua“.



Cosa ascolti nel prima di una partita? “Alcune volte mi fisso su una singola canzone ma altre ne ascolto più di una. Abbiamo una playlist per la squadra e tutti contribuiscono aggiungendo canzoni. La musica Italiana è molto bella, le ragazze Italiane l’ascoltano e mi sta iniziando a piacere tanto“.

La prossima partita sarà contro il Tavagnacco, siete preoccupate?

“Martedì ci stavamo allenando e dobbiamo concentrarci al massimo sulla nostra prossima partita ed essere pronte al 100%. Non importa contro chi giochiamo. Dobbiamo essere serie a professionali“.