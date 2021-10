Ferrante: "Penso che Belotti lascerà il Torino a costo zero"

Intervistato da Tuttosport, l’ex attaccante granata, Marco Ferrante, ha parlato del futuro di Belotti, giocatore accostato con una certa insistenza al Milan: "Penso che il Gallo rimarrà fino al termine della stagione, per poi scegliere una nuova destinazione a parametro zero. Ha raggiunto una maturità ed una consapevolezza per cui, ora, ha la legittima ambizione di giocare in Europa. Ci sono tanti fattori, non soltanto lo stipendio. Ma, arrivati a questo punto dello stallo, non vedo molte altre possibilità: basta vedere com'è andata a finire tra Donnarumma ed il Milan, che avevano attraversato un momento simile. Belotti ha il sentore di non poter realizzare le proprie ambizioni in granata. Nel calcio, come nella vita, non si può mai dire. Ma credo che Belotti abbia già fatto la sua scelta definitiva, sulla base di ragioni professionali. Fosse stata unicamente una scelta di vita, ne sono certo, si sarebbe legato al granata fino al termine della carriera".