Ferrara: "Milan e Napoli da applausi nelle prime otto giornate"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ciro Ferrara ha parlato della corsa scudetto: “Cosa mi aspetto 2022? Il mutamento continuo degli scenari. Il Covid ha falcidiato alcuni club, gli incidenti ne hanno frenato altri, non siamo in grado di fare previsioni ma sappiamo che c’è equilibrio: pensavamo che l’Atalanta prima e il Milan e il Napoli poi, stessero per fare il vuoto, poi è riemersa l’Inter, che pareva fosse in grandissima difficoltà e che invece ha capovolto le gerarchie. Se devo scegliere una squadra dico l’Atalanta, senza voler far del torto a nessuno. Ha ritmo, identità spiccata, un allenatore che mi piace per quello che lascia in ogni calciatore: in ogni partita c’è una atmosfera che sa di Champions creata dal suo modo di giocare. Però il Milan e il Napoli delle prime otto giornate, sono state da applausi”.