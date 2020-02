Fiorentina, Commisso alla Columbia University: "È impossibile costruire in Italia"

Nel suo intervento alla Columbia University, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato anche della questione legata alla costruzione del nuovo stadio: "Devo dire una cosa: è impossibile costruire in Italia. C'è uno stadio che è considerato un monumento, quindi devo parlare e venire a patti con chi lo protegge. Non gliene frega niente che la gente si bagni o non abbia un bagno adatto quando è allo stadio, l'unica cosa che gli interessa è proteggere la struttura. È un problema di mentalità: non riesci mai a trovare nessuno con cui confrontarti con le sfere di potere. Sto avendo grandissimi problemi e non riesco a dare uno stadio alla bellissima città di Firenze, anche se grazie a dio ho tutti i tifosi dalla mia parte".