Fiorentina, Montella a Sky: "Nessuna rivincita, grande soddisfazione. Mi dispiace per il Milan"

Vincenzo Montella è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Milan-Fiorentina.

Sulla gara: "Qualcosa sul 3-0 abbiamo concesso ma è una soddisfazione battere il Milan a San Siro, una gran bella vittoria".

Sulla rivincita: "E' una grande soddisfazione aver vinto, in questo stadio. Non ho nessuno spirito di rivalsa, ero al Milan con un'altra dirigenza, abbiamo vinto una Supercoppa. Non ce l'ho con nessuno, ringrazio Galliani e Fassone che mi hanno dato la possibilità di allenare il Milan".

Sul cambio a Ribery per la standing ovation: "Me lo aspettavo, l'ho tolto anche per questo. Riesce ad essere decisivo sempre. San Siro non ti regala niente, è abituato a grandi calciatori. Ribery ha fatto una partita strepitosa".

Sul Milan: "Quando hai uno stadio addosso che ti fischia non è facile per nessuno, mi dispiace per i tifosi del Milan, mi dispiace per i tanti calciatori che ho allenato, sono momenti transitori che succedono".