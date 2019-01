Fusetti a MN: "Segreto del Milan Femminile è il gruppo, passiamo tempo insieme e ci aiutiamo"

Lunga intervista esclusiva di Laura Fusetti ai microfoni di MilanNews.it. Queste le sue dichiarazioni sulla coesione del Milan Femminile: "Abbiamo creato un bel gruppo, in tante viviamo a Milano quindi la sera per passare il tempo ci troviamo. Il gruppo come ho detto prima è la nostra arma vincente, un gruppo così forte è ancora più motivato. Anche in campo facciamo di tutto per aiutarci l'una con l'altra".