Galderisi: "Pioli sta facendo un lavoro strepitoso sia nella gestione del gruppo che nella costruzione della squadra"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Roberto Galderisi, ex calciatore, ha parlato di Stefano Pioli. Queste le sue parole: "Sono straconvinto che quello che sta facendo Pioli è strepitoso, sia nella gestione del gruppo che nella costruzione della squadra. Stanno pensando ad un altro tecnico? Vuol dire che non sappiamo apprezzare i tecnici che sanno lavorare. Ha sempre dimostrato, dove è andato, grande ordine in campo e grande gestione del gruppo. Se non fosse riconfermato, sarei molto triste. Forse la soluzione ai suoi problemi il Milan ce l'ha in casa".