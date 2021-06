Galliani su Donnarumma al PSG: "Questa è una cosa che mi dispiace molto"

Adriano Galliani, ex ad del Milan attualmente al Monza, si è così espresso a SkySport sull'addio al Milan di Donnarumma: "Questa è una cosa che mi dispiace molto. Ma non voglio parlare del Milan perché sono solo un tifoso adesso. Potevo tornare a San Siro? Ma io ci vado sempre a vedere il Milan, quindi non sono mai andato via".