Ganz a MTV: "Lo 0-1 di ieri ci sta stretto. Giacinti? Farà tanti gol pesanti nel girone di ritorno"

Nel pre-partita di Milan-Sassuolo, Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha dichiarato ai microfoni di Milan TV all'indomani della vittoria contro il Verona: "Sembrava una partita stregata, la palla non voleva entrare. Dovevamo chiudere la partita prima, però ieri il Verona non ha fatto un tiro in porta e le mie ragazze hanno giocato bene. Lo 0-1 è stretto per le occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo una partita da recuperare, se dovessimo vincere contro il Bari saremmo secondi. Giacinti? Sta lavorando molto bene per la squadra, i gol arriveranno e ne farà tanti pesanti nel girone di ritorno. Abbiamo un gioco totale, sono diverse le ragazze che sono già andate in gol".