Gattuso a Sky: "Arbitraggio Banti? Nessuno mi ha dato spiegazioni su certi episodi"

Dopo la finale di Supercoppa contro la Juventus, mister Gattuso ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Avrei messo una firma per giocarla così, abbiamo fatto quello che dovevamo. Combattuto con una squadra che ha qualcosa più di noi, c'è rammarico ma dobbiamo continuare con questo spirito giusto. Anche in inferiorità numerica la squadra non ci stava a perdere, siamo sempre stati in partita e a livello fisico non eravamo inferiori. Non dobbiamo ascoltare i problemi che vengono da fuori, testa al lavoro e avanti con professionalità".

L'arbitraggio: "Non ne voglio parlare. Già a Genova ci mancheranno tre giocatori come Calabria, Romagnoli e Kessié... A me ha fatto arrabbiare solo un episodio, poi mi parlano di regolamento. A me da fastidio quando uno mette le mani in tasca, parla piano per non gridare e ti dicono che sei 'scostumato', senza darti nessuna spiegazione. A me questo fa alterare. Poi come sbaglia un giocatore sbaglia anche un arbitro. Vado avanti, mi tengo le cose positive e non cerco nessun alibi".