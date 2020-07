Gattuso: "Maldini può dare ancora tanto al Milan. Spero di restare a lungo al Napoli"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la gara tra Napoli e Milan, l'allenatore dei partenopei Gattuso ha parlato di Maldini e del suo futuro. Queste le sue parole: "La famiglia Maldini ha scritto pagine importanti. Come uomo non si discute ma penso che come dirigente possa fare ancora molto bene al Milan. Io spero di restare il più a lungo possibile al Napoli e scrivere pagine importanti per questa società e questa splendida città"