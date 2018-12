Gattuso perdona Cutrone: "Ha chiesto scusa alla squadra, non bisogna mai mancare di rispetto ai compagni"

In merito alla reazione di Cutrone dopo il cambio contro il Bologna, Rino Gattuso ha dichiarato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Ha chiesto scusa alla squadra. Non mi piacciono queste scenate, non bisogna mai mancare di rispetto ai compagni. Il giorno dopo ha chiesto subito scusa a tutti, è stato un gesto importante. Preferisco che mi dicano qualcosa a me piuttosto che ai compagni".