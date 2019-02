Gattuso su Juve-Milan: "Forza ragazze, auguro il meglio a Carolina"

Il tecnico del Milan Rino Gattuso in conferenza stampa ha parlato anche della sfida della squadra femminile contro la Juventus Women che vale un pezzo di Scudetto: "Forza ragazze! E' una gara difficile. Hanno grande carattere, a loro piace guardare gli allenamenti, lavorano con serietà ed è un bel gruppo. Fanno anche un bel calcio. Ma non avevo dubbi su Carolina, anche se mi ha stupito per come in pochissimo tempo sia riuscita a creare un grande gruppo. Le auguro il meglio".