Gazidis: "Leonardo avrà sempre il mio grazie per ciò che ha fatto. Gattuso? Uomo straordinario"

Nella lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Ivan Gazidis, ad del Milan, ha commentato così gli addii di Leonardo e Maldini: "Leo ha deciso di lasciare e vivere nuove sfide. Avrà sempre il mio grazie per ciò che ha fatto. Nessun conflitto, ma il massimo riconoscimento per lui e il suo grande sforzo. Non ho parole per descrivere Gattuso: un uomo straordinario che ha portato la piena responsabilità della stagione sulle sue spalle. Forse anche troppo. Ha fatto una analisi e una scelta di grande onestà: non ce la faceva a portare ancora questo peso. Ma Rino rimarrà un amico del club per sempre. Non lo conoscevo prima, ho un enorme rispetto per lui".