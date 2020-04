Giacinti: "Ganz ti trasmette grinta e carattere. Gazidis crede molto nel calcio femminile"

Intervistata da Carlo Pellegatti su Instagram, Valentina Giacinti ha parlato così di Maurizio Ganz e delle parole di Gazidis: "Ganz ti trasmette grinta e carattere. Poi lui dà tanta fiducia e io sento tanto la sua fiducia. Lui essendo calciatore mi capisce ancora di più, ed essendo attaccante mi ha dato tanti consigli, anche su come non finire in fuorigioco. Le parole di Gazidis? Sono state fondamentali. Ci ha dato un messaggio importante e noi ragazze ci siamo sentite valorizzate. Per noi è stato motivante e ci ha fatto piacere. Ho avuto modo di parlare con lui e crede molto nel calcio femminile".