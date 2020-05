Giacinti: "Spero un giorno di giocare una partita di Champions a San Siro. Futuro? Sto bene al Milan"

Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan Femminile, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo Marca. Ecco le sue parole:

Sul lavoro a casa: "Sto seguendo il lavoro che mi dà il mio preparatore atletico, con esercizi di forza e cardio per migliorare la resistenza fisica. Inoltre, ho anche un nutrizionista che mi aiuta a mantenermi in forma nonostante la scarsa attività che stiamo svolgendo in questi mesi".

Sulla calcio italiano e quello spagnolo: "Ogni campionato è diverso. Ad esempio, il calcio in Spagna è molto tecnico, in Italia è molto più tattico".

Sulle squadre spagnole: "Il Barcellona è la squadra più forte al momento. All'Atlético ho la fortuna di conoscere Elena Linari, una compagna di squadra che gioca lì, e lei mi dice che tutto è molto professionale e che le aspirazioni della squadra sono sempre molto alte, sia in campionato che in Champions League. Il Real Madrid l'ho seguito per tutto l'anno e ho visto che a poco a poco sta migliorando. Penso che il prossimo anno farà il salto di qualità definitivo che gli permetterà di lottare con il Barcellona e l'Atlético".

Su San Siro: "Spero un giorno di poter giocare una partita di Champions League a San Siro".

Sul futuro in una big spagnola: "Sto bene a Milano e in questo momento penso solo a questo. Vedremo in futuro".

Su cosa deve migliorare: "Penso di poter migliorare il mio colpo di testa".