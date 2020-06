Giordano: "Milan, servono giocatori importanti. Terrei Bonaventura"

A dire la sua sui temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano.

Progetto Milan: se avesse la possibilità di scegliere, chi tra Gattuso e Rangnick?

"Si dice che Sarri non ha gli uomini adatti, mentre lo scorso anno Gattuso per poco non arriva quarto e la colpa è sua con quel Milan. Io prenderei Rangnick per lasciare Gattuso a Napoli, ma credo che il problema non è quello del tecnico. Di importanti ne sono passati, ma mancano i giocatori. Se vuoi puntare al quarto posto, devi prendere quelli adatti. Il Milan va rifatto su giocatori importanti".

Bonaventura lo terrebbe?

"Ci punterei, ha qualità, è uomo spogliatoio, ha superato il momento critico".