Giroud: "Sono molto motivato nel mostrare che voglio vincere qualcosa in questa stagione"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Olivier Giroud ha parlato nel prepartita di Milan-Verona. Queste le sue parole: "Per me la prima volta a San Siro è stata con il Cagliari ed ero molto felice del benvenuto dei tifosi. Sono molto motivato nel mostrare che voglio vincere qualcosa in questa stagione. Ho bisogno di giocare perchè mi manca tanto la competizione"