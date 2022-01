Giroud sulla Serie A: "Mi ha sorpreso, le squadre giocano per fare gol e per noi attaccanti è il top"

In merito al campionato di Serie A, Olivier Giroud ha spiegato a "Colinterview - Oh My Goal": "Sono piacevolmente sorpreso dal campionato italiano. Ci sono squadre competitive, anche con le piccole è difficile giocare perché giocano con grande intensità. Sono molto fisici. È un campionato che si dice tattico e fisico, ma oggi si fanno tanti gol, ci sono tanti spazi e tanta intensità. Le squadre giocano davvero per fare gol e per noi attaccanti è il top".