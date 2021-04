Giunti a MTV: "I ragazzi hanno dato tutto, è un segnale importante. Non era facile dopo aver preso gol subito"

Federico Giunti è stato intervistato da Milan TV dopo la sconfitta contro la Juventus: "Sono contento per quello che ho visto, non era facile gestire la partita dopo essere andati in svantaggio quasi subito. Hanno dato tutto, è un segnale importante. E' mancata un po' di qualità, le occasioni per cambiare la partita le abbiamo avute. Peccato perché usciamo col rammarico di non essere riusciti ad ottenere qualcosa in più che ci saremmo meritati. Dispiace per i ragazzi perché avevano dato una certa continuità nelle ultime gare contro squadre ben attrezzate. Volevamo cercare di far qualcosa per muovere la classifica, non ci siamo riusciti, pensiamo alla prossima, possiamo subito tornare a dimostrare il nostro valore. L'atteggiamento è stato positivo, i difensori sono partiti col morale sotto i tacchi dopo il gol, c'era il rischio di giocare una partita diversa, ma ci siamo riassassettati. La Juve ha qualità, non era facile neutralizzare i loro attacchi. Abbiamo avuto le nostre occasioni, mi dispiace per gli attaccanti, ci vuole anche forza mentale ad andare a pressare difensori e portiere avversario. Ci siamo costruiti le nostre occasioni, nel secondo tempo le occasioni le abbiamo avute solo noi. Dietro abbiamo tenuto, dispiace perché alcune situazioni in area avversaria potevano essere gestite in maniera diversa. Dal momento del mio arrivo ho scelto la formazione che credevo più giusta, con me è difficile che ci siano posti assicurati".