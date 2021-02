Graziani: "Il Milan ha dimostrato di saper reagire e di crederci"

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Ciccio Graziani ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Non era un momento facile per il Milan ma questa è una squadra che sa reagire subito. Non era facile un avversario come il Bologna ma la squadra ha saputo vincere con merito. E' una vittoria importante. Il Milan ora ha una convinzione generale e ha un gruppo senza presunzione che ci vuole provare fino alla fine"