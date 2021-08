Guidolin: "Giroud non è solo il vice Ibrahimovic"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Francesco Guidolin ha parlato del doppio centravanti. Queste le sue parole: "Non ho mai apprezzato l'idea del doppio centravanti ma qui parliamo di due attaccanti atipici. La stagione è lunga e ci sarà bisogno di un reparto d'attacco numericamente attrezzato. Non credo che sarà un problema far giocare tutti e Giroud non è soltanto il vice Ibra. Pioli è un tecnico esperto, che sa portare novità senza creare stravolgimenti. Saprà come fare"