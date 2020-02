Intervenuto ai microfoni di SkySport Ruud Gullit, ex calciatore rossonero, ha parlato del lavoro di Maldini al Milan. Queste le sue parole: "Ha preso una squadra che non è in un momento facile, ha bisogno di un po' di tempo per ricostruire la squadra con i giocatori giusti. Ha speso soldi ma non per giocatori che hanno migliorato la rosa, credo in Paolo ma avrà un lavoro molto difficile."