Ibra e il ritorno al Milan: "Quando gli altri dicono che è impossibile allora entro in gioco io, mi fa sentire vivo"

Zlatan Ibrahimovic, intervistato dalla BBC, ha parlato delle emozioni che gli ha suscitato il ritorno in rossonero lo scorso inverno: "La prima volta che sono arrivato qui sono entrato in un club che lottava per vincere lo scudetto, quando sono tornato è stato per riportare il Milan dove appartiene, al top. È una sfida differente ma è una sfida che mi piace, perché quando gli altri dicono che è troppo difficile, che è quasi impossibile, ecco che io entro in gioco. Queste cose mi fanno sentire vivo. Se riesco ad avere successo e se sono in grado di fare quello che penso di poter fare, il feedback è fantastico, la sensazione è incredibile perché è un risultato più grande che arrivare in un top team che è già al top. Sono molto motivato".