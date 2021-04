Ibrahimovic: "Contro lo Utd abbiamo dimostrato di poter lottare contro le grandi squadre"

L'attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic, subito dopo il suo rinnovo, si è così espresso in esclusiva a MilanTV sulla crescita della squadra confermata con le prestazioni contro il Manchester United: “Abbiamo dimostrato di poter lottare contro queste grandi squadre, in due partite abbiamo dimostrato di essere più forti in quel momento di loro e di meritare di più. Queste partite servono perché ti danno valore in quel che fai: il campionato serve perché ti porta in Europa, l’Europa League serviva per far capire alla squadra per cosa giochiamo. Poi se c’è la Champions meglio, è il più grande torneo che c’è ed è quello per cui stiamo lottando tutti i giorni”.