Ibrahimovic: "La squadra ha fame, per me possiamo arrivare in Champions"

Obiettivi e ambizioni del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha detto la sua nell'intervista rilasciata a Massimo Ambrosini per Sky Sport:

Sulla squadra: “La squadra ha tanta fame e voglia, stiamo facendo bene. Non ci sono obiettivi o sogni, giochiamo una partita alla volta. Io ce l’ho il mio obiettivo, ma per la squadra è quello di fare meglio dell’anno passato. Guardiamo una partita per volta. La squadra è molto giovane, non hanno il felling di vincere qualcosa. Non hanno questo pensiero fisso sugli obiettivi. Non dobbiamo rilassarci, e qui entro io. Non bisogna essere soddisfatti. Sappiamo che la squadra non è come Inter e Juventus che hanno un organico più ampio. Noi siamo giovani, magari qualcuno non è pronto per giocare tutte le partite. Il senso è che dobbiamo vincere se vogliamo qualcosa, non sono abituati. Contro il Rio Ave si è vista la pressione, hanno iniziato a giocare per qualcosa. Hanno un po’ di esperienza ma non sono abituati”.

La squadra può puntare alla Champions? “Penso di sì. Ho giocato 8 mesi qua, penso di sì. Però non conta solo la qualità o il talento, conta il sacrificio e la disciplina. Tutti piccoli dettagli che fanno la differenza”.