Il figlio di Nereo Rocco a Tuttosport: " Nonostante siano passati tanti anni c'è un filo che ci lega ancora al Milan"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport Tito Rocco, figlio del Paròn storico allenatore milanista, ha parlato del suo attaccamento al Milan e del legame della sua famiglia con i colori rossoneri. Questi alcuni passaggi dell'intervista: "E' la squadra di famiglia, sono profondamente milanista. Per Trieste, per la nostra famiglia c'è sempre un sentimento speciale verso il Milan e questi colori. E' come se fosse un incontro con la famiglia che non vedi da tanto anche se oggi c'è un altro Milan. Nonostante siano passati tanti anni c'è un filo che ci lega ancora al Milan"