Il messaggio rassicurante di Pelé: "Sto meglio, sono pronto per giocare domenica"

Pelé è stato operato per un tumore al colon lo scorso 4 settembre e ha cominciato la chemioterapia. La leggenda brasiliana ha preso in prestito il profilo Instagram della figlia per rassicurare gli appassionati sulle sue condizioni: "Ho hackerato le reti di mia figlia per lasciare un messaggio. Grazie a Dio sto bene, sto meglio. Potrei anche essere pronto per giocare domenica prossima. Grazie di tutto, grazie a tutti coloro che mi mandano sostegno e forza. Inoltre, a Dio piacendo, sarò presto con voi".