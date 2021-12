Il vice di Zidane: "Un anno di pausa, a fine stagione ascolterà le offerte e vedremo"

Lo storico secondo di Zinedine Zidane, David Bettoni, ha parlato a Marca del futuro del tecnico francese, accostato insistentemente alle panchine di Manchester United e PSG negli ultimi mesi: "Non lo so, non abbiamo parlato della sua prossima destinazione. Ha detto che si sarebbe preso un anno di pausa. Conosco molto bene Zizou e so che ora non pensa a nulla; so che è con la sua famiglia, quando sarà pronto ascolterà le offerte. Penso che sia aperto a tutto e che deciderà in base a molti fattori. A fine stagione vedremo".