Incocciati a MN: "Rapporto ritrovato tra Gattuso e la squadra, bravo Rino"

Giuseppe Incocciati, ex giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it del momento del Diavolo: "Sembrava che il Milan fosse in difficoltà. Non solo in campo, ma soprattutto per quanto riguarda il discorso relazionale tra Leonardo e Gattuso, che hanno 'inquinato' la serenità dello spogliatoio in un momento molto importante. Leonardo ha espressamente fatto capire che il rapporto con l'allenatore è un rapporto ormai destinato alla conclusione. Secondo me la squadra ha subito questo errore strategico da parte di Leonardo in primis che, mettendo in discussione l'allenatore, non ha fatto altro che gettare quel seme di delegittimazione nei confronti di Gattuso che sicuramente non ha fatto bene. Il fatto che il Milan sia riuscito a tenere viva la speranza dipende, evidentemente, dal rapporto ritrovato tra loro e l'allenatore. Rino è stato bravo a riconquistare la fiducia dello spogliatoio, ridando loro serenità, e questo dimostra la sua sapienza e la sua intelligenza. Sono contento per lui, perchè essendo un allenatore so quanto sia importante avere il sostegno della società".