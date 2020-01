Inter, Conte rivela: "Volevo portare Ibra al Chelsea. Darà tanto al Milan"

Retroscena su Zlatan Ibrahimovic svelato quest'oggi in conferenza stampa da Antonio Conte, allenatore dell'Inter: "Ibrahimovic sa bene che c'è stato un momento in cui ho provato a convincerlo a venire al Chelsea, ma era in una fase di recupero e non se la sentì di accettare. Penso che lui possa dare tanto al Milan e possa portare personalità responsabilizzando di più l'ambiente. Per un tecnico è importante trovare giocatori in squadre che possano portare il tuo verbo".