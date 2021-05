Inter, Lukaku e la lite con Ibra: "Le sue parole mi hanno colpito"

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, è stato intervistato dal Corriere della Sera ed è tornato a parlare della famosa lite con Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni: "Perdevamo 1-0, avevo sbagliato un gol, ero un po' arrabbiato. Le sue parole mi hanno colpito. Non contento di aver reagito così, però sono uno che non si fa mettere i piedi in testa. Sono umile e tranquillo, sono un vincente e mi batto alla morta per i compagni e per la vittoria".