Inzaghi a Sky: "Il Milan dal campo fa paura. Buon segnale non prendere gol contro di loro"

Filippo Inzaghi ha parlato a Sky Sport dopo Bologna-Milan: “Il Milan fa paura dal campo, soprattutto Suso e Calabria che ti saltano bene. Abbiamo concesso pochissimo e abbiamo tentato nel primo tempo. Siamo una squadra viva e che lotta. Non prendere gol contro il Milan vuol dire che ci siamo. Abbiamo avuto paura e sbagliato palloni che ci avrebbero mandato in porta. Suso è straordinario, contro questi giocatori serviva una partita di sacrificio”



Sul significato della partita: “So come lavora la squadra, io più di lavorare non posso fare. Mi auguro che arrivino risultati per giocare più tranquilli e migliorare in fase di possesso. Non aver subito gol è un sintomo della cresciuta. Proveremo a vincere contro il Parma”

Sulla difesa: “Siamo stati straordinari. C’è qualche rammarico per le ripartenze ma prendiamoci quello che è venuto. Si fa fatica a concedere poco al Milan senza una partita attenta. Quando si difende in quel modo ripartire non è sempre facile. Oggi era importante dare una bella risposta”

Sulle ripartenze e sul coraggio: “Un po’ intimoriti lo sono i ragazzi. Nel primo tempo avremmo avuto due ripartenze in cui avremmo dovuto giocare meglio il primo passaggio. Questo verrà con la tranquillità in classifica. Con questo spirito ci tireremo fuori presto. Mi sarebbe spiaciuto prendere gol stupidi, come è successo.

Sui tifosi del Milan: “Eravamo un gruppo straordinario. Il Milan sarà sempre nel mio cuore. I tifosi sanno che ho dato tutto per il Bologna ma a fine partita mi è piaciuto”

Sugli scherzi nello spogliatoio del Milan: “Rino mi ha dato una botta anche questa sera. Speriamo che Rino faccia bene, gli auguro tutto il bene. È stato strano essere avversario del Milan e di Gattuso. Nell’orecchio io e Gattuso ci siamo chiesti chi ce lo ha fatto fare, perché non abbiamo fatto come Billy e Ambro a Sky”.