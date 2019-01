Juve, Emre Can: "Col Milan sarà grande sfida. Ci vorrà concentrazione"

Intervenuto ai microfoni di JTV, il centrocampista bianconero Emre Can ha parlato della sfida contro il Milan: "Sarà una grande partita, con un trofeo in palio. Non ero mai stato prima in Arabia Saudita e sono contento di vivere quest'esperienza. C'è una grande atmosfera e cercheremo di scaldarla con una grande partita. Sarà una gara dura, come ogni finale. Dovremo essere concentrati fin dall'inizio".