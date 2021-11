Kaká e la semifinale di Champions contro lo United: "Partita speciale, ho segnato uno dei miei gol più belli in carriera"

Durante la sua intervista a Milan TV Ricardo Kaká ha ricordato con piacere la semifinale di Champions League del 2007 tra Milan e Manchester United: "Quella semifinale è stata veramente speciale. Fare due gol all'Old Trafford e non vincere quella partita dimostra come sia difficile la Champions League. Sicuramente il mio è stato uno dei gol più belli della mia carriera. Un gol molto speciale. Non aver chiuso il discorso all'andata ci ha dato ancora più carica al ritorno a San Siro. Sapevamo che era possibile, giocavamo contro una squadra molto forte con tanti talenti individuali, ma eravamo fiduciosi. Come si dice in Italia è stata una partita perfetta per tutti i milanisti".