Kalulu: "Quando sei in un club come il Milan devi sempre rispondere presente"

Intervenuto ai microfoni di Eurosport, il difensore rossonero Pierre Kalulu ha parlato di tantissime tematiche. Queste le sue parole: “Da gennaio ho giocato una serie di partite, grazie o per alcune assenze. Ma questo è il calcio. Sono sempre pronto. Quando sei in un club come il Milan, che è un'istituzione, devi sempre sentirti titolare. Quando sei chiamato sul campo, devi rispondere presente. Penso che tutti pensino a se stessi in questo modo, e anche io”.