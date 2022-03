Kalulu: "Quando vado in campo non ho paura e penso solo a giocare bene"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pierre Kalulu, ai microfoni di Milan TV, ha parlato della sua grande personalità che mette in mostra ogni volta che scende in campo. Kalulu ha dichiarato: “Quando vado in campo non ho paure particolari. Penso solo a giocare bene. Ci sono partite con più o meno importanza, ma per me sono tutte uguali. Quando lo stadio è caldo ti sveglia un po’, ma quando inizia la gara per me è tutto normale, penso solo a giocare come quando ero piccolo”.