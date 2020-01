Krunic a Sky: "Ibra parla bosniaco, abbiamo lo stesso modo di pensare"

Rade Krunic è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di Cagliari-Milan:

Su Ibrahimovic: "E' un campione, alza il livello dell'allenamento, fino adesso ha aiutato tanto la squadra, lo farà anche nelle prossime partite"

Sulla Bosnia in comune: "Anche suo padre è bosniaco come me, anche lui parla la mia lingua. Mi ha chiesto delle cose, come si vive, della Nazionale. Non è stato in Bosnia da tanto tempo e gli interessa molto. Abbiamo un modo di pensare diverso dal resto dell'Europa, anche a lui questo modo di pensare ha aiutato tantissimo".

Sulla gara: "E' una partita molto difficile per noi, arriviamo dopo tre risultati non buoni, arriviamo un po' delusi ma consapevoli della nostra qualità e forza, speriamo di fare un risultato positivo e vincere".