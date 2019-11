Krunic elogia Bennacer: "È fortissimo, ha grandi prospettive"

Dalle pagine di Tuttosport, Rade Krunic ha speso parole d’elogio per il collega Bennacer, già suo compagno di squadra all’Empoli: "Pjanic è il regista più forte della Serie A, senza dubbio. A me piace molto Bennacer, è più giovane e ha tempo davanti per crescere. Inoltre non è la stessa cosa giocare bene nell’Empoli e poi nel Milan. Ismael per me è un giocatore fortissimo, con grandi prospettive. Ci siamo trovati bene con la Lazio, anche se era una partita difficile. Sia lui che io dobbiamo ritrovare il ritmo partita, sono sicuro che più giocheremo insieme, più le cose miglioreranno. In fondo, all’Empoli abbiamo disputato in coppia più di 60 partite, ci conosciamo bene".