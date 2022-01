Lazetic, parla lo zio Nikola: "Imparerà da Ibra e dimostrerà il suo talento"

Tuttosport ha intervistato Nikola Lazetic, ex giocatore - tra le altre - di Lazio, Genoa e Torino, nonché zio del neo attaccante del Milan, Marko Lazetic: "Per lui parlerà il campo - ha dichiarato -, io posso solo dire che si è meritato tutto. È un ragazzo nato per grandi cose. E già oggi ne ha dimostrate di straordinarie. Colgo l’occasione per ringraziare i dirigenti del Milan per una forza e professionalità incredibili: sono dei campioni anche fuori dal campo. Nessun atleta può essere paragonato a Ibra, Marko adesso avrà la possibilità di poter imparare parecchio proprio da Zlatan, il suo idolo. È il nuovo Vlahovic? Non voglio paragonarlo a nessuno. Lui è molto bravo e anche tanto giovane. Deve fare la sua strada, passo dopo passo. La maglia del Milan pesa. Ha una storia incredibile. Marko farà tutto il possibile per dimostrate il proprio talento".