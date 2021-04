Lazio, S. Inzaghi a Sky: "Vittoria netta e schiacciante. Le parate di Donnarumma le fanno solo pochi portieri al mondo"

Simone Inzaghi è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita dell'Olimpico.

Sulla gara: "Era una finale, l'ultima chance per restare attaccati ai primi posti. I ragazzi sono stati bravi, è stata una vittoria netta, schiacciante. Le parate che ha fatto Donnarumma su Immobile e Correa le fanno solo pochi portieri al mondo".

Su Correa: "E' un grandissimo giocatore, quando sta bene le grandi partite le sente e le fa nel migliore dei modi".

Sulla reazione post Napoli: "Abbiamo fatto una grande partita, avevo buonissime sensazioni. La gara di Napoli è stata strana, ci siamo trovati sotto dopo otto minuti con episodi che erano più palesi di quelli di stasera. Abbiamo fatto una grande gara contro una squadra forte e costruita molto bene".

Sul dialogo con Maldini postpartita: "Abbiamo parlato del Covid, dato che c'è passato anche lui, non abbiamo parlato della partita".

Sul calendario: "Dobbiamo cercare di arrivare alla fine senza rimpianti. Avremo tante gare ravvicinati ed essere bravi a gestire i giocatori e i diffidati. Saremo in Europa per il quinto anno di fila, speriamo in Champions, ma in ogni caso per le squadre che abbiamo contro è un grandissimo obiettivo".

Sui rossoneri: "Il Milan ha trovato una grandissima Lazio, se non avesse incontrato una squadra in queste condizioni fisiche sarebbe andata diversamente".