Lippi su Piatek: "Non ho parole, è il prototipo del centravanti"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi ha parlato di Paquetà e Piatek, i nuovi idoli dei tifosi del Milan: "Paquetà è bravo, mio figlio me ne aveva parlato un paio d’anni fa: non è normale che uno arrivi da un altro continente, senza riposare, e giochi sempre titolare. Ma Piatek... non ho parole. Da quando nel mondo si parla di centravanti, il prototipo è lui. C’è il “falso” nove, ci sono i tre attaccanti, ma tutto quello che è 9 è Piatek. Ricordo quando ci si allenava con Bersellini: chiedeva al centravanti di avvicinarsi per ricevere la palla, difenderla dallo stopper alle sue spalle, appoggiare sulla fascia e scattare verso l’area per il cross. Esattamente quello che fa. E non ha paura di niente. Bravi Rino, Leonardo e Maldini".