Liverpool, Klopp dopo aver affrontato Milan e Inter: "Molto bene il calcio italiano, mi piace tanto..."

Come ha trovato il calcio italiano dopo aver affrontato Inter e Milan? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Jurgen Klopp, manager del Liverpool che dopo la gara di Anfield contro l'Inter ha risposto così: "Molto bene, molto bene. Mi piace tanto. Entrambe le squadre sono forti, con giocatori e stili diversi, ma anche il progetto del Milan mi piace molto così come l'approccio. L'Inter ha più esperienza e un approccio diverso, è difficile liberarsi da loro. Hanno qualità eccezionali entrambe le squadre. Anche l'Atalanta ci ha messo in difficoltà, poi la Juventus che conosciamo tutti, poi il Napoli che abbiamo affrontato spesso. Siamo esperti di calcio italiano, quando sai che devi affrontare certe squadre non fai festa, sai che sarà difficile".