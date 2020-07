Longhi: "Ibra è ancora un attaccante vero. La figura di Maldini è indispensabile al Milan"

Bruno Longhi, intervenuto a SkySport24, ha parato così di Ibrahmovic e di Maldini: "Ibra avrà 39 anni, ma escludendo quei top attaccanti che non sono accessibili al Milan non credo ci sia un'alternativa migliore dello svedese. Ibra è ancora un attaccante vero e quindi se c'è un'alternativa sul mercato dell'usato il Milan deve tenerlo. Maldini? E' il vero competente di calcio che c'è al Milan, Gazidis e gli altri si occupano di altro, non sono in grado di interagire con allenatore e la squadra. La figura di Maldini è indispensabile al Milan".