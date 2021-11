Maldera: "Il Milan in campionato è poco allenato a subire una pressione così importante come quella in Champions League"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Andrea Maldera ha parlato nel prepartita di Milan-Porto. Queste le sue parole: "Il Milan in campionato è poco allenata a subire una pressione così importante come quella in Champions League. Uno step che i rossoneri devono aggiungere al loro incredibile percorso, è riconoscere un certo tipo di letture diverse da quelle solite"