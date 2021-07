Maldini: "Donnarumma perdita importante ma Maignan è un grandissimo portiere. Ok pensare al passato ma il futuro affascina di più"

Il Direttore dell'area Tecnica Paolo Maldini, intervenuto a DAZN in occasione della presentazione dei calendari di Serie A per la stagione 21/22, è tornato sull'addio di Donnarumma e l'arrivo di Mike Maignan: "È una perdita importante per noi anche se abbiamo acquistato un grandissimo portiere. È un ragazzo che nasce nel nostro vivaio e vedere quello che ha fatto nel Milan, il fatto che la storia si interrompa fa un po' male. È giusto pensare al passato ma il futuro affascina di più".