Maldini: "L'obiettivo è migliorare la scorsa stagione. Dobbiamo provare a raggiungere la qualificazione in Champions"

Intervenuto ai microfoni di Sky, Paolo Maldini ha parlato dell'obiettivo stagionale. Queste le sue parole:

Sulla stagione rossonera e sugli obiettivi.

“Da dirigente, come nella vita c’è sempre da imparare. L’obiettivo è di migliorare sempre. Da tanti anni i proclami a inizio campionato parlano di Champions League ma è da 7 anni che non ci qualifichiamo. Nella scorsa stagione è stato creato qualcosa di positivo ed è continuato in questa stagione con le conferme della dirigenza di Pioli. I frutti si devono vedere. In questa stagione non ci è stato chiesto di qualificarci alla Champions League ma di riuscire ad andarci vicino e provarci. Non ci poniamo limiti"