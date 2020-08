Maldini: "Niente grandi colpi, ma faremo acquisti mirati per migliorare la squadra"

Intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, Paolo Maldini ha parlato così del mercato estivo del Milan: "L'anno scorso abbiamo messo le basi per un'idea del Milan del futuro. Tra l'estate e gennaio sono arrivati 9 giocatori. Quest'anno faremo dei colpi mirati. Non potremo magari fare colpi come nel passato, non voglio illudere i tifosi, ma siamo vigili se dovesse capitare qualche opportunità di mercato. Di quanti rinforzi ha bisogno il Milan? Dobbiamo agire solo nei ruoli in cui bisogna migliorare e con giocatori superiori, potrebbero essere pochi ritocchi ma tutto quello che si farà è per migliorare quei ruoli in cui pensiamo che ci siano delle pecche".