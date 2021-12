Maldini sul Milan di Sacchi: "Quella squadra ha creato qualcosa di unico"

Paolo Maldini, intervistato da Sette, settimanale del Corriere della Sera, ha commentato così il grande Milan di Arrigo Sacchi: "Forse avremmo vinto anche con un altro allenatore. Ma attenzione. Quella squadra viene ricordata perché ha creato qualcosa di unico, ed è stato l’inizio del grande ciclo del Milan. E io credo che senza l'avvento di Arrigo, la storia del Milan ultimi 25 anni sarebbe stata molto diversa. Perché è stata la sua ricerca spasmodica della perfezione a trasformarci in quel che siamo diventati. Esiste un paradosso di Sacchi. Eravamo imbattibili nella partita decisiva, ma abbiamo perso tanti scudetti. La ricerca della perfezione implica che non puoi essere perfetto per undici mesi di fila. È uno stato temporaneo, e noi ce ne rendevamo conto. Ma se siamo arrivati a un livello altissimo, lasciando una eredità importante, il merito è suo. Nel calcio italiano esiste un prima e un dopo Sacchi, piaccia o non piaccia. E quel Milan avrà anche lasciato qualcosa per strada, ma ha portato avanti un ciclo che è durato quasi vent’anni".