Maldini: "Vogliamo tornare tra le prime quattro, così facendo cambierebbero tante cose dalla stagione prossima"

Intervistato da Sky, Paolo Maldini ha parlato così dell'obiettivo stagionale del Milan: "La Champions non è un obiettvo dichiarato, ma deve essere il nostro obiettivo. La proprietà sta facendo degli sforzi per migliorare la nostra posizione in classifica. Vogliamo tornare tra le prime quattro, così facendo cambierebbero tante cose dalla stagione prossima. La speranza è quella, il Milan non può non pensare di lottare per i primi quattro posti".